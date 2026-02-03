巨人２軍は３日、春季宮崎キャンプ第１クール最終日を迎えた。この日は初めて投内連係を行い、動きを確認した。守備位置は以下の通り。投手宮原、堀田、松井颯、代木捕手小林、郡、坂本達一塁増田陸二塁増田大三塁藤井遊撃川原田