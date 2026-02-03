千葉県外房にクジラが出現している。大原漁港の釣り船の船長らが撮影に成功した。イワシの群れを追い水深１０メートル前後の浅場で目撃されている。クジラはヒラメ狙いの釣り船のすぐそばでジャンプを繰り返すという。イワシの群れを追った海鳥の下ではマグロもいる。大原港の釣り船・松栄丸の中井一也船長は「クジラは毎年、南下していくんですけど、年末からずっと居着いてます。ザトウクジラみたいです。すごいですよ、太東