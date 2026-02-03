ゆずが本⽇2⽉3⽇、オフィシャルYouTubeチャンネルにて新曲「幾重」のティザームービーを公開した。同楽曲にて映画『国宝』の映画⾳楽おおび主題歌を担当した⾳楽家・原 摩利彦とコラボレーションしたことが明らかになった。「幾重」は2025年秋、NHK 仙台放送局から「発⽣から15 年がたつ東⽇本⼤震災震災の経験を未来へつなぐ」ための楽曲制作オファーを受けて⽣まれたも