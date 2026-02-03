洞不全症候群とパーキンソン病での入院、療養から復帰を果たした歌手・美川憲一が、元気な姿を見せた。美川は３日、自身のインスタグラムを更新。「ど〜も〜美川よ〜」と始めると、「今日は、何の日？皆様は、豆まきをしたり、恵方巻を食べたりするのかしら？」とつづり、節分にちなんだムービーをアップした。鬼の仮面を頭につけ、豆を食べる美川に撮影者が「今日は何粒食べますか」と聞くと、「１０粒くらいね」と返答。こ