節分の3日、東京・日枝神社で節分祭が行われ、「特別年役」として女優の真矢ミキ（62）、歌手の天童よしみ（71）、女優でモデルの本間日陽（26）、大相撲の元横綱・白鵬翔氏（40）、琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）らが参加した。真矢らは「福は内」のかけ声に合わせ、大舞台から威勢よく豆をまいた。琴桜は、約15分の間舞台前方で豪快に豆をまくという大盤振る舞い。参拝客から大歓声が上がり、最後は真矢や白鵬氏らの一丁締めで幕