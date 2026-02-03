「第一生命ホールディングス」は、国内の社員およそ5万人の賃金を2026年度に平均でおよそ7％引き上げる方針を固めました。「第一生命ホールディングス」は、営業職員を含めた国内の社員およそ5万人に対して、平均でおよそ7％の賃上げを行う方針を固めました。月額で1万円を超えるベースアップを実施するほか、総合職の初任給もおよそ1万9000円増額され、35万4000円になるということです。5％以上の賃上げは4年連続で、今後、組合と