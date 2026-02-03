鈴木亮平が主演するＴＢＳ「リブート」は、１日に第３話が放送された。ラストに衝撃。夫婦仲が悪いと伝えられていたのに、なぜか執拗に儀堂＝早瀬（鈴木）をつけ回す、儀堂の別居中の妻・麻友（黒木メイサ）が「儀堂から連絡があった」と明かす。儀堂は１話冒頭で幸後一香（戸田恵梨香）に「決めた。リブートだ」と発言しており、顔を変えて生存している可能性が高まっている。公式の相関図では、早瀬夏海（山口紗弥加）には