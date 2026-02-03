少年男子フリー演技する千葉・中田璃士＝フラット八戸国民スポーツ大会冬季大会スケート、アイスホッケー競技会第4日は3日、青森県フラット八戸で行われ、フィギュア少年男子は中京大中京高の中田璃士（千葉）がショートプログラム（SP）に続きフリーも1位の175.03点をマークし、合計263.71点で優勝した。星槎国際高横浜の西野太翔（神奈川）が合計218.17点で2位となった。