西武の高橋光成投手が3日、宮崎・南郷キャンプで29歳の誕生日を迎えた。報道陣からバースデーケーキが贈られ「うれしいっす。まだ28歳と29歳の違いはないですけど、毎年キャンプ3日目でみんなに祝ってもらって、やっとキャンプインした気持ちです」と笑顔を見せた。誕生日のこの日は、今キャンプ2度目のブルペン入りするなど、意欲的に練習をこなした。29歳になりチームでも中堅、ベテランの域に達した高橋光は「ここ数年苦し