料理研究家の桜井奈々が2月2日に自身のアメブロを更新。いちご狩りを満喫するためのポイントや、静岡県内のおすすめスポットを紹介した。この日、桜井は「イチゴ狩り大事なポイント」を切り出し「薄い色の洋服で行かない！イチゴの果汁、、落ちない 笑」と服装についてアドバイス。「空きっ腹で行かない」という点については「12粒食べたら空きっ腹の場合気持ち悪くなりがち、さらにお腹痛くなりがち」と理由を説明し「おススメは