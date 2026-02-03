IRいしかわ鉄道は、森本駅近くでの線路の確認のため、3日午前11時すぎから金沢駅と倶利伽羅駅の間の上下線で運転を見合わせています。消防によりますと「森本駅付近で人が倒れている」と通報があったということですが、けがをした人がいるかどうかなど、詳しいことは分かっていません。この影響でJR七尾線は一部の列車の運転を取りやめ、津幡駅と七尾駅の間で折り返し運転を行っています。