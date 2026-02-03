2026年の冬ドラマには、STARTO ENTERTAINMENTに所属するアイドルが数多く出演しています。その中でも、人気アイドル同士の共演で話題になっているのが、フジテレビ系で放送されているドラマ『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1（以下『横浜ネイバーズ Season1』）』です。同作は、なにわ男子の大西流星さんとtimeleszの原嘉孝さんがダブル主演を担当。東海テレビとWOWOWが共同製作する連続ドラマの第5