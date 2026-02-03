日本将棋連盟は３日、「２０２５年獲得賞金・対局料ベスト１０」を発表。藤井聡太竜王・名人が２億円を突破し、４年連続の１位となった。１位の藤井竜王・名人は２億１３６１万円で、昨年の１億７５５６万円よりも増加。４年連続の１位となった。２位は永瀬拓矢九段で４５７７万円。３位は佐々木勇気八段で４１３３万円だった。【以下、順位】▽１位藤井聡太竜王・名人２億１３６１万円（１）▽２位永瀬拓矢九段４