東京株式市場の日経平均株価が、前日の終値から一時2100円を超えて値上がりしました。アメリカ市場での主要3指数がそろって上昇した流れを受けて、3日の東京株式市場は取引開始から幅広い銘柄で買いが広がり、ほぼ全面高の展開となっています。平均株価は、午後になって前日の終値からの上げ幅が一時2100円を超え、5万4780円台に達しました。