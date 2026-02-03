一部メンバーが事務所に復帰したガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）に、“活動再開”をうかがわせる変化が相次いでいる。公式SNSや音楽プラットフォーム上の表記整理をきっかけに、グループの再始動を期待する声が高まる一方で、体制をめぐる不安もなお消えていない。【写真】NewJeansメンバー、日本で“入浴”ショット2月2日、NewJeansの公式SNS（X、Facebook、YouTube）では、バナー画像が一斉に変更された。従来使用さ