バレンタインの贈り物はチョコが定番になっていますが、男性には甘いものが苦手な人が少なくありません。もし自分が贈り物をしたい男性が甘いもの嫌いだった場合、どんな贈り物をしたらよいのでしょうか。そこで、今回は男性読者のアンケートをもとに、「甘いものが苦手な男性に喜ばれるバレンタインの贈り物８パターン」をご紹介します。【１】甘さ控えめの高級なチョコレート「甘いものは苦手だけど、やっぱりお菓子をもらうこと