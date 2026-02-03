2月3日 予約開始 「HG 1/144 アリュゼウス」 BANDAI SPIRITSのガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」などが一般店舗にて予約受付を開始している。 本日2月3日に、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の関連ガンプラ「HG 1/144 アリュゼウス」「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」「HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)」が