巨人に新加入したブライアン・マタ投手（２６）＝前レッドソックス傘下３Ａウースター＝が３日、宮崎キャンプ第１クール最終日に初めてブルペン入り。座った捕手に対して大きく動くツーシーム、スライダー、チェンジアップ、カーブを織り交ぜて計３５球を投じ「まだ日本のボールに慣れている段階ではあるけど、最初のブルペンとしてはとても良かった。手応えもあった。充実した一日」とうなずいた。持ち前の球威に加え、制球力の