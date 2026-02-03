プロキオンＳで首差２着と惜敗したサンデーファンデー（牡６歳、栗東・東田明士厩舎、父スズカコーズウェイ）はマーチＳ・Ｇ３（３月２９日、中山競馬場・ダート１８００メートル）へ向かう。「ハンデがどのくらいになるかでしょうね」と東田調教師。同レースで９着だったサイモンザナドゥ（牡６歳、栗東・小林真也厩舎、父アジアエクスプレス）は引き続き、池添謙一騎手＝栗東・フリー＝とのコンビで、フェブラリーＳ・Ｇ１（