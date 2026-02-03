俳優の高橋英樹（81）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。撮影所で呼ばれている異名を明かした。同番組には、38年前から親交があるという俳優・船越英一郎とともに出演した。船越が「“いっちょ噛みの英樹”って言って」と高橋の“異名”に触れ、「撮影所っていろんなウワサ話が生まれる。全てご存じ。全て何となくそこに顔を出されてる」と解説した。当の高橋も「どこにでも噛（か）んでる。い