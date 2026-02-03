カニの風味が食欲をそそる淡塩スープ、鶏の骨を煮込みこってりさっぱりに仕上げたメニュー、チャーシュー代わりに使った鯛（たい）の身のあぶりがポイントの一品―。専門学校岡山ビジネスカレッジ（岡山市）の学生が授業の一環で考案した創作ラーメンのアイデアや調理技術を競うコンテストが同校で開かれた。グランプリに選ばれたのは、濃厚なみそだれとラー油の辛さがやみつきなまぜそば。今後、市内のラーメン店で限定販売され