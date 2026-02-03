正常進化に反響集まる！北米で人気を集めてきた日産のミッドサイズSUVが、装いも中身も磨きをかけて新しい節目を迎えました。長距離移動から日常の足までを一台でこなすことを想定し、快適性と先進性を重ね合わせた「ムラーノ」の2026年モデルが発表され、現地では注目を集めています。【画像】超カッコイイ！ これが日産「新たな高級“四駆SUV”」の姿です！（30枚以上）従来のイメージを大切にしつつ、運転支援や装備の充