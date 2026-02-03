ドラコンプロとして数々のタイトルを獲得してきた鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。高校から大学にかけて打ち込んできたライフセービングの練習に参加したこと、そして「可愛い後輩たちにかなり元気もらった」ことを投稿した。【連続写真】身長154センチで最長328ヤード！鈴木真緒の豪快スイング「走って泳いでボード漕いで、なかなかハードだった〜」「特に久々のボードは腕が回らなかった」と、日ごろからゴルフの練習や