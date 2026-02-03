1月は主要指数がそろって上昇するも、2月2日には大きく下落 2026年の幕開けとなった1月の中国株式市場は、主要指数がそろって上昇しました。上海総合指数は昨年末比+3.8％、香港ハンセン指数は同+6.9％の上昇（1月30日終値）となり、2025年の低迷からの反発を期待させるスタートとなりました。しかし、2月2日には大きく下落しており、ボラティリティの高い展開が続いています。 株価が堅調に推移した一方で、1月末に発表さ