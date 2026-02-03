STARTO ENTERTAINMENTは3日、公式X（旧ツイッター）で、チケット転売の違法行為について注意喚起した。公式Xに投稿された文書には「当社ジュニアが出演した『ジュニアSTAR to FESTIVAL 2026』（2026年1月29日〜同年2月1日、横浜アリーナ）において、チケットの不正転売および入場後の座席の交換行為が多数確認されています」と記載。「また、2月1日に行われた最終公演では、会場の一部エリアで実施していた本人確認の対応現場