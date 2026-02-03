日経平均株価が取引時間中の最高値をおよそ3週間ぶりに更新しました。【映像】日経平均 最高値をおよそ3週間ぶりに更新きょうの東京株式市場は、前日（2日）のアメリカ市場が経済指標の堅調な結果を受けて大きく上昇した流れを引き継いだほか、円安の進行もありほぼ全面高となっています。日経平均の上げ幅は午後になって一時2000円を超え、先月14日につけた取引時間中の最高値5万4487円も上回りました。市場関係者は、衆