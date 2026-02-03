「消費税をさっさと廃止して景気を上げる。腐りきった政治をやめさせる」。１月２９日、宇都宮市の街頭でマイクを握ると、舌鋒（ぜっぽう）鋭く高市政権を批判した。党創設者で、大黒柱の山本代表が衆院選公示直前に健康上の理由で参院議員を辞職した。山本氏が担ってきた全国行脚は、自身と大石晃子共同代表、高井幹事長の３人で分担している。自身の地元に張り付いていたこれまでの選挙戦と異なり、党幹部として遊説で各地