SUPER EIGHTの大倉忠義（40）2日深夜放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」に出演。人材育成について語った。大倉は「叱らなきゃいけない時は叱るようにしてます。本当に理不尽に怒ってたらダメですけど。ちゃんと愛情を持って、よくなって欲しいっていうところで怒って、相手がハラスメントだって思われるようならば、僕はもうダメだろうなと思ってます」と語った。するとMEGUMIは手をたたき「深い。経験者って感じがした」