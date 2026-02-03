2月11日(22:00〜)にスタートするABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』に参加する会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた(岩城滉太/33歳)が、“モテテクニック”や、過去の後悔を糧に磨き上げた独自の恋愛観を語った。『ラブパワーキングダム2』に参加するこうた○一番印象的だった過去の恋愛『ラブパワーキングダム2』の参加メンバーの印象については、「プライド高そう……距離感も慣れてい