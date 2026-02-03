目覚まし時計のアラームを◯時01分にセットするだけで物事がうまくスタートする 起床時間を１分変えるだけで一日の流れがよくなる 不運ゼロの一日のスタートをするなら、起床時間を少しだけ変えてみましょう。◯時00分にアラームを設定していたら、◯時01分に変えてみるのです。 数意学では、「０」はエネルギーが存在していない凶数と考えますが、「１」は吉数。１分変えるだけで一日の流れ