高松北警察署 高松市のスーパーマーケットでミニカーなど10点（販売価格合計1万2412円）を盗んだとして、大阪府豊中市の柔道整復師の男(39)が窃盗の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2026年1月3日午後6時50分頃、高松市のスーパーマーケットに陳列された箱入りミニカーなど10点を盗んだ疑いが持たれています。 翌日、店が「ミニカーが大量に盗まれ