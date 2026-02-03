【通貨別まとめと見通し】南アランド円力強い回復 先週のまとめ 週初、他通貨ペアと同様にパニック的な円買いの影響を受け、前週高値（9.88円付近）から急落した。 週前半（1/26 - 1/28）： 26日に一時9.56円付近まで下落。その後は9.56～9.65円のレンジで揉み合い、底堅さを見せた。 週後半（1/29 - 1/30）： 29日には一時9.78円まで急速に買い戻されたが、30日未明に再び9.62円付近まで急落。非常にボラティリテ