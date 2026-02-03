【通貨別まとめと見通し】スイス円底固め継続へ 先週のスイス円パニック的円買い落ち着くも、上値に重さ 【1/26 - 1/30】パニック的な円買いと「200円」の攻防 他通貨ペア同様、週明け26日は本邦当局による介入警戒感からスイス円も「垂直落下」に見舞われた。 急落と底打ち（1/26）： 前週につけた年初来高値（201.30円付近）からパニック的に売られ、26日には一時197.25円付近まで暴落した。しかし、ここが目先の底