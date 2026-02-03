「Anker Nano トラベルアダプタ(5-in-1, 20W)」ブラック アンカー・ジャパンは、200以上の国と地域で使える汎用性と持ち運びに最適な小型設計などを備えたトラベル用変換プラグ「Anker Nano トラベルアダプタ(5-in-1, 20W)」を、2月3日に発売した。価格は3,990円。カラーはブラックとホワイト。 なお、変圧器ではないため、使う機器が使用する国の電圧に対応していない場合、別途変圧器を用意する必要がある。