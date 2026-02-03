女優の黒柳徹子（92）が3日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲスト出演した俳優・船越英一郎（65）の私生活に驚く場面があった。ロマンスグレーのヘアスタイルになった船越の姿に、黒柳は「（以前と）随分違うように思うけど、それでもまだ65なのよね」と笑った。続けて「生活に大きな変化があった？」と質問すると、船越は「結婚して子供を授かりまして」と報告。子供の年齢を「1歳半」と明かす