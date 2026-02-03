音楽ユニット「Def Tech」のメンバーの男が自宅で乾燥大麻を所持したとして、厚生労働省麻薬取締部に現行犯逮捕されていたことがわかりました。麻薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、音楽ユニット「Def Tech」でMicroとして活動する西宮佑騎容疑者です。捜査関係者によりますと、西宮容疑者は2日、東京・渋谷区の自宅で乾燥大麻数グラムを所持した疑いがもたれています。厚生労働省麻薬取締部が、西宮容疑者の自宅を家宅捜