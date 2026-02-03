【62話1】 2月3日公開 62話1「忠臣来る1」を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は2月3日、同社のマンガ配信サイト「COMIC Y-OURS」にて上山道郎氏によるマンガ「悪役令嬢転生おじさん」62話1「忠臣来る1」を無料公開した。 第62話1では、絢姫がミト藩の跡目争いに巻き込まれたのではないかと予想する一同。そこに突然巨大な物怪が出現し、グレイスたちは結界に閉じ込められていることに気付く