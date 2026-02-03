アイ・アールジャパンホールディングスは急伸。この日午後１時ごろ、第３四半期累計（２５年４～１２月）連結決算を発表した。売上高は４６億４８００万円（前年同期比７．５％増）、営業利益は９億７０００万円（同３２．９％増）となった。実質株主判明調査などの平時対応案件と、アクティビスト対応や支配権争奪、Ｍ＆Ａ対応などに関する有事対応案件ともに伸びた。好決算を評価した買いが集まっている。