豊田合成が後場一段高。昨年来高値を更新した。同社は３日、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。あわせて通期の業績予想を上方修正した。今期の最終利益予想は従来の見通しから１００億円増額して５３０億円（前期比４５．９％増）と２期ぶりの最高益更新を計画しており、評価されたようだ。 売上高予想は９００億円増額して１兆１４００億円（同７．６％増）に修正した。顧客の生産台数の増