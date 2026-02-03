住友化学が後場急伸している。同社はきょう午後１時３０分ごろ、２６年３月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の１６００億円から１６５０億円（前期比１４．５％減）に引き上げた。 売上収益予想も２兆２９００億円から２兆３０００億円（同１１．８％減）に上方修正。半導体プロセス材料の出荷が増加する見込みであることなどが主な要因だとしている。 また、期末配当を従来計画比１円５０銭増額の