アクシアルリテイリングが後場急伸している。きょう午前１１時３０分ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が２２２９億４５００万円（前年同期比５．６％増）、営業利益が１０１億３１００万円（同９．１％増）だったとしており、業況を好感した買いが集まっている。 同社は新潟・群馬を中心に食品スーパーを展開している。４～１２月期は競争原資を捻出