午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４０６、値下がり銘柄数は１６８、変わらずは２０銘柄だった。業種別では３３業種全てで上昇。値上がり上位に非鉄金属、銀行、機械、電気機器、ガラス・土石、精密機器など。 出所：MINKABU PRESS