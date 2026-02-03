味付サバ缶を使えば楽ちん。彩りも栄養もバッチリな「サバの炊き込みご飯」▶▶この作品を最初から読む大人気マンガ『腸よ鼻よ』の著者・島袋全優さんは、潰瘍性大腸炎で大腸を全摘。今は人生の目標に「貯金して一軒家を買うこと」を掲げ、ストレスのない範囲で節約しながら、食べることに重きを置いた“お腹にやさしい生活”を送っています。そして「食べること」と「マンガを描くこと」が趣味という全優さんが毎日目を