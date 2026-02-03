【その他の画像・動画等を元記事で観る】 B&ZAIが、『MG（NO.31）』（2月3日発売）表紙に登場している。 ■カウコンやSnow Manのドームライブの濃密リポートも 『MG』第31号の表紙＆巻頭を飾るのは、グループ結成1周年＆初ツアー『B&ZAI LIVE TOUR 2026-ROCK’N’DOL-』を目前に控える、ジュニアのバンドグループB&ZAI。 音楽雑誌初登場となるB&ZAIは、相棒であるMY楽器ととも