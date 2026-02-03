アクモス [東証Ｓ] が2月3日後場(14:00)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結最終損益は2500万円の赤字(前年同期は800万円の黒字)に転落した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結最終利益は前年同期比25.7％増の4億7500万円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比17.6％減の1400万円に減った