トマト銀行 [東証Ｓ] が2月3日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比18.9％増の22.8億円に伸び、通期計画の26.5億円に対する進捗率は86.2％に達し、5年平均の82.2％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比46.5％減の3.6億円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績で