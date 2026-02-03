3日14時現在の日経平均株価は前日比2104.65円（4.00％）高の5万4759.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1406、値下がりは168、変わらずは20と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を457.26円押し上げている。次いで東エレク が210.58円、ファストリ が190.12円、ＳＢＧ が160.44円、ＴＤＫ が111.31円と続く。 マイナス寄与度は11.63円の押し下げ