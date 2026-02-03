大人の駅ビル活用術学ぶンデス・東京編日本で初めてショッピングモールを備えたオフィスビルで東京駅の顏になっている「丸ビル」の意外と知らない楽しみ方をあさこ＆博子＆敦子が徹底調査！＜出演者＞いとうあさこゲスト：森口博子、前田敦子＜紹介した商品＞※店舗によっては取り扱いのない商品もあります■崎陽軒・シウマイ恵方まん４２０円※２月３日（火）までの販売■パンとエスプレッソと東京＆ＴＯＫＹＯ■魚河岸山