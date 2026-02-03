歌手の新浜レオン（29）が、こっちのけんと（29）とコラボした新曲をリリースする。4月15日に自身初となるミニアルバム「NewBeginning」を発売。その表題曲としてコラボ曲「LOVEしない？」が収録される。2人は2024年の大みそかにNHK紅白歌合戦に初出場した。互いに同い年ということもあり意気投合。互いのレギュラーラジオに出演しあうなど親交を深めてきた。ともに「いつか一緒に楽曲を制作したい」という気持ちを抱いてお