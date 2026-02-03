◇プロ野球・巨人春季キャンプ（3日、宮崎）今季から巨人に加入した則本昂大投手と松本剛選手がトークショーに参加しました。則本投手は巨人に来て、観覧するファンの多さに驚いたそう。松本選手も記者やスタッフの数がファイターズの2倍はいると驚きを口にしました。中でも則本投手が驚いたのは、アップの段階でハーフパンツをはいて行うことだそう。「楽天時代はなかったので、そこは結構カルチャーショック」と明かします。また